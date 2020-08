Su Youtube i nuovi creators di successo puntano sull’horror (Di sabato 29 agosto 2020) Fermo immagine di un video su Youtube di PIT – Paranormal Investigation TeamDi recente su Youtube una corrente di video a tema horror sembra aver fatto appassionare gli adolescenti di tutto il mondo. Dopo l’exploit negli Stati Uniti, i filmati paurosi stanno trovando seguito anche in Italia grazie ai contenuti di alcuni autori nostrani. Le visualizzazioni salgono a dismisura e di pari passo aumenta la notorietà di queste star del web. Dall’altra parte dell’Atlantico l’affidabilità di questi video è stata messa in discussione, mentre in Italia i creatori possono godere di una popolarità crescente che li ha portati a firmare bestseller e a lanciare linee di merchandising. Il boom dei video horror sul web Secondo una ricerca dell’organizzazione americana Common Sense Media pubblicata dal ... Leggi su wired

