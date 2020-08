Striscione dei tifosi della Lazio: “Saluti romani camerata Reina” (Di sabato 29 agosto 2020) I tifosi della Lazio hanno manifestato il loro entusiasmo per l’arrivo di Reina. Entusiasmo non calcistico. Ma politico. Più volte, anche ultimamente, Reina ha espresso le proprie idee politiche in favore del partito spagnolo di destra Vox. Il rapper Nega lo ha definito fascista di merda. Un aspetto che a Napoli ha sempre destato poco interesse. Ha sempre prevalso l’interesse per le sue sortite da Nennella. A Napoli conta solo Napoli, se ti piace la pizza, la mozzarella, se Napoli sia o meno la città più bella del mondo. Il dibattito è questo. La politica è un orpello. A Roma, invece, qualcuno lo ha tristemente scoperto con l’omicidio di Ciro Esposito, l’estrema destra è profondamente radicata e non solo nelle curve. Quella romanista e anche quella ... Leggi su ilnapolista

