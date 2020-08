Storace svela il terrore di Zingaretti: "Criminalizza l'avversario per non perdere il potere" (Di sabato 29 agosto 2020) Francesco Storace svela il vero terrore del segretario del Partito democratico. "E' proprio fuori di testa, ci mancavano pure le fosse comuni di Nicola Zingaretti per incendiare il dibattito politico - scrive il vicedirettore de Il Tempo su 7colli.it - È davvero scandalosa questa corsa alla Criminalizzazione dell'avversario, segno di autentica paura di perdere il potere conquistato abusivamente. È inaccettabile quello che va dicendo in giro il segretario del Pd. Alla festa dell'Unita' di Bologna aveva alle calcagna il cronista de La Stampa che ha riferito le sguaiatezze pronunciate da Zingaretti: “Se avessimo avuto il governo Salvini e Meloni, che ogni giorno attaccano l'Europa e che sul virus hanno gli ... Leggi su iltempo

