Stoichkov: “Messi lunedì si allenerà con il Barcellona, è un professionista” (Di sabato 29 agosto 2020) “Domenica Leo ci sarà, farà il test Covid perché è un grande professionista, non ha mai saltato gli allenamenti e lunedì si allenerà perché ha un contratto, non ha mai saltato gli allenamenti e sarà li per se stesso, il club e per i suoi compagni”. Queste le parole di Hristo Stoichkov ai microfoni di “Tudn”. L’ex attaccante del Barcellona ha commentato la vicenda di Lionel Messi, che potrebbe lasciare i Blaugrana ma non ha ancora dato comunicazioni in merito. “C’è sempre speranza perché Leo non si è espresso, vedremo i prossimi giorni e non ho dubbi che parlerà” – ha aggiunto Stoichkov. Leggi su sportface

