Starfield verrà rivelato al momento opportuno e ne sarà valsa l'attesa, promette Pete Hines di Bethesda (Di sabato 29 agosto 2020) Sono ormai passati due anni, da quando Bethesda annunciò pubblicamente l'inizio dei lavori su due titoli: uno era Starfield, un ambizioso RPG ambientato nello spazio e l'altro era il nuovo capitolo della serie The Elder Scrolls. Considerando che The Elder Scrolls VI sarebbe entrato in pieno sviluppo dopo l'arrivo di Starfield, le attenzioni di tutti i giocatori si sono concentrati su questa nuova IP.Il problema è che, dal suo primo annuncio, non abbiamo più ricevuto alcuna notizia sullo stato dei lavori, come nemmeno di una possibile finestra di lancio, piattaforme o altro. Il gioco è ancora un grande mistero per tutti.In occasione della Gamescom, il community manager tedesco di Bethesda ha intervistato il vice-presidente PR della compagnia, Pete Hines, ... Leggi su eurogamer

