SSP300 Aragon, Gara 1: Buis navigatore solitario, Carrasco leader del Mondiale (Di sabato 29 agosto 2020) Le gare della Supersport 300 sono un vero e proprio terno al lotto o gare di sopravvivenza dove vince chi riesce a stare in piedi viste le numerose cadute che si contano in ogni Gara. A prendersi la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

pier_ceschini : ?? È ANCORA RACEWEEK, C'È LA SBK! ???? 4° Round, si vola ad Aragon! ? ?? 28/08 - 30/08 ???? #ARAWorldSBK -… -

Ultime Notizie dalla rete : SSP300 Aragon

Motosprint.it

11:30 POLE POSITION PER JONATHAN REA AD ARAGON! Il Cannibale fa sua la la Superpole siglando anche il record della pista. Seconda posizione per Loris Baz mentre scatterà terzo Scott Redding miglior pi ...15:55 Nella classifica combinata dei tempi comanda ancora Chaz Davies in virtù del tempo di questa mattina. Dietro di lui, vige la classifica delle FP1 con Rinaldi, Rea, Bautista, Sykes e Baz a seguir ...