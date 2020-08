Sperone, lite e accoltellamento: c’è il movente passionale, denunciato 16enne (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un minorenne, ritenuto responsabile di porto abusivo di arma da taglio e lesioni aggravate. Nella tarda serata di ieri, a seguito di richiesta d’intervento pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Baiano, la pattuglia della Stazione di Avella e quella dell’Aliquota Radiomobile, venivano fatte tempestivamente confluire in Sperone ove, in Corso Umberto, era stata segnalata una lite con accoltellamento di un ragazzo. I Carabinieri accertavano che poco prima un 16enne del posto, per motivi passionali, aveva sfidato sulla pubblica via il suo rivale d’amore e, dopo l’animata discussione, lo aveva colpito con un fendente al ... Leggi su anteprima24

