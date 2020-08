Sos dalla Louise Michel, la motovedetta finanziata da Banksy: «Un morto a bordo, non governiamo la nave e nessuno risponde» (Di sabato 29 agosto 2020) A poche ore dalla partenza, la nave battente bandiera tedesca “Louise Michel”, finanziata dall’artista di strada britannico Banksy, ha già soccorso i primi naufraghi. Ma la situazione a bordo è critica: l’equipaggio continua a lanciare SOS via Twitter mentre si trova in zona Sar maltese, denunciando una condizione insostenibile ed una Europa che «ignora i nostri appelli di emergenza per un’assistenza immediata». August 28, 2020 Ieri sera, 28 agosto, dalla nave era arrivata la prima comunicazione della presenza di un morto a bordo. Stamattina, nel suo ultimo Tweet, l’organizzazione ha rinnovato l’appello, specificando che a causa ... Leggi su open.online

