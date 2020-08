Sorpreso a spacciare eroina: fermato 27enne a Mezzocannone (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Mezzocannone un giovane che consegnava qualcosa a una persona in cambio di denaro. I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 3 involucri contenenti eroina per un peso di circa 0,44 grammi, di due telefoni cellulari e della somma di 360 euro. Riccardo Marigliano, napoletano 27enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

