Sondaggio Termometro Politico: 65,6% italiani pronto a vaccinarsi per il Covid (Di sabato 29 agosto 2020) Ultimi sondaggi politici. Il 65,6% degli italiani è pronto a vaccinarsi per il Covid quando la cura sarà pronta. Chi dice no al vaccino è il 31,2%. Il 38,7% dei cittadini ritiene che la cura debba essere obbligatoria, contrario il 55,9%. I no vax sono una sparuta minoranza: appena il 2,2%. E’ quanto emerge dal Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 26 e il 27 agosto scorsi. (segue dopo la foto) italiani disposti a vaccinarsi contro il Covid, sono il 65,5% Negli ultimi giorni hanno fatto discutere le parole di Walter Ricciardi, consulente del governo, che ha parlato di un possibile “rinvio dell’apertura delle scuole e delle urne” se i contagi dovessero ... Leggi su urbanpost

