Sondaggi politici, la Meloni raggiunge il M5S. Lega sempre davanti a tutti, cala la fiducia in Conte (Di sabato 29 agosto 2020) Gli ultimi Sondaggi politici evidenziano quello che gli esperti ipotizzano già da diverse settimane. Dopo una lunga rincorsa, Fratelli d’Italia sembra essere riuscita ad agganciare il Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Giorgia Meloni, protagonista di una vera e propria cavalcata in termini di Sondaggi negli ultimi mesi, otterrebbe il 14,4% dei consensi se … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

DavideScialpi : Sondaggi, la #Lega crolla... al minimo dal 2019. Se uno pratica una comunicazione di destra ...e poi vai in giro… - magdulka64 : RT @neXtquotidiano: Sondaggi, la #Lega al minimo dal 2019 - Forever5Stelle : RT @marcellone8: Bene siamo al 14,4%..beh direte di non credere ai sondaggi ma il sentimento è questo. Tanti indecisi non capiranno mai il… - Elisabe94838092 : RT @AMOREGRANDEE: MANDARE A CASA CONTE , CON LA VITTORIA IN TOSCANA SI PUÒ! #CECCARDIPRESIDENTE Ultimi sondaggi Politici regionali oggi: Z… - CoronaLupo : RT @marcellone8: Bene siamo al 14,4%..beh direte di non credere ai sondaggi ma il sentimento è questo. Tanti indecisi non capiranno mai il… -