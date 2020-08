Sondaggi elezioni Campania: De Luca domina (Di sabato 29 agosto 2020) Vincenzo De Luca supera di venti punti Stefano Caldoro nei Sondaggi sulle elezioni regionali in Campania. Un vantaggio cospicuo, spiega il Corriere della Sera, perché è frutto di più elementi, a partire dall’elevato apprezzamento per l’operato dell’amministrazione uscente: quasi due campani su tre (62%) esprimono un giudizio positivo mentre il 30% si mostra critico. Le valutazioni positive sono molto presenti anche nell’elettorato di centrodestra (48%) e in quello pentastellato (39%). Non stupisce quindi che il 50% degli elettori ritenga che chiunque vinca le prossime elezioni dovrà proseguire nel lavoro portato avanti da De Luca, contro il 35% che auspica un cambiamento ... Leggi su nextquotidiano

Noovyis : (Sondaggi elezioni Campania: De Luca domina) Playhitmusic - - andreazanardo : @targiumann @Maumol @repubblica Il fatto che a due mesi dalle elezioni citi sondaggi da una fonte che non ti piace?… - brunopistolese : << Campania, De Luca al 50,4%: 21 punti avanti su Caldoro. La Lega crolla al 3% >> la mia sensazione che salvini al… - AntPrivitera : @maurizioft @PoliticaPerJedi Come avrà capito, rispetto la sua opinione e non nego che ci siano dei punti che merit… -