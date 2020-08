Soccorsi oltre 400 migranti, l'Onu: «Subito un porto sicuro». L'Italia raggiunge la nave di Banksy (Di sabato 29 agosto 2020) Gli oltre 400 migranti Soccorsi nel Mediterraneo «devono essere subito fatti sbarcare in un porto sicuro». L'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione... Leggi su ilmessaggero

La Guardia costiera italiana è intervenuta per prestare assistenza alla Louise Michel, la nave battente bandiera tedesca finanziata da Banksy, che ha soccorso nelle ultime ore 130 migranti. Vista la p ...Torino, 29 ago. (LaPresse) - Nella tarda serata di ieri, la nave finanziata da Banksy 'Louise Michel' ha avvistato, in area Sar di responsabilità maltese, un gommone con a bordo circa 130 migranti, in ...