"Siamo i pazienti fantasma del Covid. Lo abbiamo sconfitto e ora combattiamo i suoi effetti" (Di sabato 29 agosto 2020) “Siamo come pazienti fantasma: ci Siamo ma nessuno ci cura ed è come se non ci vedessero. Ci sentiamo inascoltati e non riconosciuti”. A spiegare all’ANSA la situazione di chi del coronavirus porta ancora il segno pur essendo, su carta, guarito da mesi, è Morena Colombi. È lei la fondatrice del Gruppo Facebook “Noi che il Covid lo abbiamo sconfitto (ma ora combattiamo i suoi effetti collaterali)”, che conta oltre 2.200 iscritti, un numero raddoppiato nell’ultima settimana.Dalla fatigue ai problemi alla vista e ancora perdita di peso, perdita dei capelli, aumento del colesterolo, palpitazioni, tanti sono i sintomi del post Covid che si leggono nei ... Leggi su huffingtonpost

demian_online : RT @HuffPostItalia: 'Siamo i pazienti fantasma del Covid. Lo abbiamo sconfitto e ora combattiamo i suoi effetti' - michtrim : RT @Miti_Vigliero: 'Siamo i pazienti fantasma del Covid. Lo abbiamo sconfitto e ora combattiamo i suoi effetti. Ci siamo ma nessuno ci cura… - Miti_Vigliero : 'Siamo i pazienti fantasma del Covid. Lo abbiamo sconfitto e ora combattiamo i suoi effetti. Ci siamo ma nessuno ci… - Shlomo_75_ : @robersperanza Ministro, potrebbe interessarsi dei buoni per pazienti celiaci? Il cibo è la nostra unica medicina e… - Grosiglioni : RT @HuffPostItalia: 'Siamo i pazienti fantasma del Covid. Lo abbiamo sconfitto e ora combattiamo i suoi effetti' -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo pazienti Coronavirus, a Bari sei pazienti nella terapia intensiva del Policlinico. "Non accadeva da maggio" La Repubblica Bollettino Spallanzani 29 agosto: 73 ricoverati, 5 pazienti gravi in terapia intensiva

Sono 73 i pazienti ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani. Di questi, 49 sono positivi al coronavirus, i restanti 24 sono attualmente sottoposti a indagine per verificare una eventuale positività ...

"Siamo i pazienti fantasma del Covid. Lo abbiamo sconfitto e ora combattiamo i suoi effetti"

“Siamo come pazienti fantasma: ci siamo ma nessuno ci cura ed è come se non ci vedessero. Ci sentiamo inascoltati e non riconosciuti”. A spiegare all’ANSA la situazione di chi del coronavirus porta an ...

Sono 73 i pazienti ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani. Di questi, 49 sono positivi al coronavirus, i restanti 24 sono attualmente sottoposti a indagine per verificare una eventuale positività ...“Siamo come pazienti fantasma: ci siamo ma nessuno ci cura ed è come se non ci vedessero. Ci sentiamo inascoltati e non riconosciuti”. A spiegare all’ANSA la situazione di chi del coronavirus porta an ...