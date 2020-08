Si va verso l'obbligo di tamponi per chi arriva da Francia e Spagna (Di sabato 29 agosto 2020) AGI - L'Italia ha avviato un'interlocuzione con la Francia per i tamponi in entrata e in uscita. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, ospite di Rainews24. "E' già stata avviata un'interlocuzione del ministro Speranza con il governo francese. Si sta valutando il tema della reciprocità non solo con la Francia. Lo si sta immaginando anche con la Spagna". Poi ha aggiunto: "Io credo che questa possa essere una scelta che tutela". Leggi su agi

Sono molti i turisti che hanno scelto Parigi, la Costa Azzurra o i castelli della Loira per settembre 2020 o hanno organizzato un viaggio per i prossimi mesi in Francia. La ripresa dei viaggi all'este ...

Obbligo di mascherine a scuola? La decisione arriverà dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico (Cts). Oggi, sabato 29 agosto 2020, è infatti in programma una nuova valutazione sul tema da par ...

