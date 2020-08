Sgarbi vieta la mascherina nel comune di Sutri (dove è sindaco). “Solo i ladri nascondono il volto. Multa a chi la indossa senza necessità” (Di sabato 29 agosto 2020) Nel comune di Sutri guidato dal sindaco Vittorio Sgarbi, nel viterbese, d’ora in poi chiunque indossa la mascherina “senza necessità” verrà Multato. Lo ha deciso il primo cittadino con un’ordinanza firmata nelle scorse ore e destinata a far discutere. “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto”, afferma il deputato in una nota. Per questo “è proibito l’uso della mascherina nella Città di Sutri all’aperto per evidenti ragioni di salute e al chiuso, salvo che in caso di assembramento, dalle ore 18.00 alle 6.00 del mattino, come specificamente indicato dal Dpcm del 16 agosto 2020″. Chi sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano

