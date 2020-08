Sgarbi scatenato da sindaco: "A Sutri multe a chi indossa la mascherina senza necessità" (Di sabato 29 agosto 2020) Vittorio Sgarbi ha deciso di multare chi indossa la mascherina quando non è necessario. Non è uno scherzo. "A Sutri chi porta là mascherina senza che sia necessario sarà multato", è proprio quanto stabilito da un'ordinanza del sindaco Sgarbi. "In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - stabilisce l'ordinanza - è proibito l'uso della mascherina nella Città di Sutri all'aperto per evidenti ragioni di salute e al chiuso, salvo che in caso di assembramento, dalle ore 18.00 alle 6.00 del mattino, come specificamente indicato dal Dpcm del 16 agosto 2020 che tutela dal rischio discoteche e non dalla convivialità, che impone di ... Leggi su iltempo

