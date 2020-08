Sgarbi multa chi indossa la mascherina: “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto” (Di sabato 29 agosto 2020) Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri, ha emanato un’ordinanza che prevede la multa per chi indossa la mascherina “senza necessità” nel comune del Viterbese. “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto”, afferma il primo cittadino, in una nota. L’ordinanza “In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – stabilisce l’ordinanza – è proibito … L'articolo Sgarbi multa chi indossa la mascherina: “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi multa

Vittorio Sgarbi, a Sutri, comune del Viterberse di cui è sindaco, ha emesso un'ordinanza contro l'uso delle mascherine se non per necessità palesi A Sutri, comune del Viterbese, verrà multato chi port ...Nel bene e nel male, Vittorio Sgarbi è destinato a far notizia. Come opinionista televisivo incline ad esplosioni di rabbia, ma anche come parlamentare in Aula, e ora nel paesino del viterbese in cui ...