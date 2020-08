Sgarbi: “chi indossa la mascherina è ladro o terrorista, verrà multato” (Di sabato 29 agosto 2020) Sgarbi sindaco decide che chi indossa la mascherina a Sutri sarà multato, a meno che non sia veramente necessario. Sgarbi protesta in aulaVittorio Sgarbi sindaco alza la voce e va controcorrente nel comune di cui è primo cittadino. A Sutri, in provincia di Viterbo, chi indosserà la mascherina senza reale necessità sarà addirittura multato. Esattamente come il contrario di quello che fa il governo, che multa chi la mascherina non la indossa. Del resto Sgarbi non è nuovo a queste decisioni forti e provocatoire. L’uso della mascherina non gli è mai piaciuto, anche in aula al Parlamento fece scalpore un suo allontanamento. Il vulcanico politico e ... Leggi su chenews

HuffPostItalia : Sgarbi multa chi indossa la mascherina a Sutri - SkyTG24 : Sutri, sindaco Sgarbi multa chi indossa mascherina 'senza necessità' - Affaritaliani : “Multa a chi indossa la mascherina” Ordinanza del sindaco Sgarbi a Sutri - marcocf69 : RT @Affaritaliani: “Multa a chi indossa la mascherina” Ordinanza del sindaco Sgarbi a Sutri - MadlyZ : UN NOME UNA GARANZIA! #Sgarbi Chi è davvero Vittorio Sgarbi -