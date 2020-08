Serie D, novità per la stagione 2020/21: nelle maglie i nomi dei giocatori (Di sabato 29 agosto 2020) Interessante novità per il mondo dei dilettanti per la stagione 2020-2021. Il Consiglio Federale della Figc ha approvato la possibilità per i club di inserire il cognome dei giocatori sul retro delle maglie, opportunità che si affianca alla numerazione fissa che, per la verità, in Serie D non ha raccolto grande successo con meno della metà dei club che hanno approfittato di questa occasione.Con l'aggiunta del nome però ora può cambiare davvero tutto, come detto, anche per il marketing e la fidelizzazione dei propri supporters.Questa opportunità non è riservata alla sola Serie D ma a tutti i campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, ... Leggi su itasportpress

