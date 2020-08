Serie A femminile: Milan a valanga sul San Marino, Florentia avanti di misura con il Verona (Di sabato 29 agosto 2020) La Serie A femminile è tornata in campo lo scorso weekend con la prima giornata di campionato e, quest’oggi, due partite hanno aperto il programma del secondo turno. La Florentia San Gimignano, dopo il ko con il Milan, si riscatta superando di misura l’Hellas Verona, grazie ad un gol di Sofia Cerone al 69′. Il Milan di Maurizo Ganz, invece, fa due su due, ma questa volta esagera e rifila ben cinque gol al malcapitato San Marino Calcio Academy. Al 12′ è Laura Agard a sbloccare il match, mentre alla mezz’ora arriva il raddoppio firmato da Christy Grimshaw che, nel finale di primo tempo, realizza la sua doppietta personale. Le rossonero macinano gioco e concretizzano ancora al 51′ e all’81 con Natasha ... Leggi su sportface

OptaPaolo : 1 – Oggi inizia la Serie A Femminile 2020/21 (@FIGCfemminile). Questo sarà il PRIMO campionato europeo femminile ra… - FraaVitale : “Gli sforzi e il coraggio non sono abbastanza, senza uno scopo ben preciso e una direzione da seguire” Finalmente… - FIGCfemminile : ?? L'attesa sta per finire, domani torna la Serie A! ?? ?? Sabato 22 agosto preparati a rientrare in campo con la 1?°… - VoceGiallorossa : ?? #SerieAFemminile - Goleada del #Milan a San Marino. Tre punti anche per la #Florentia sull'#Hellas #AsRoma… - sportface2016 : #SerieAFemminile: #Milan a valanga sul #SanMarino, #Florentia avanti di misura con il #Verona -

Ultime Notizie dalla rete : Serie femminile Serie A femminile, il programma della 2^ giornata su Sky Sport Sky Sport Florentia W - Hellas Verona W 1-0 - Serie A Femminile 2020 - 2021

Eccellenza Girone A Eccellenza A - Borgovercelli ed Aygreville tengono vivo il campionato 23 Febbraio 2020 alle 17:32 Eccellenza Girone A Oggi ti presento: Nicolò D'Agostino 21 Febbraio 2020 alle 13:2 ...

Ivanka, 18 minuti per presentare (e sostenere) il padre: «Donald Trump ha cambiato Washington»

«Washington non ha cambiato Donald Trump. Donald Trump ha cambiato Washington», ha detto Ivanka chiedendo all’America di rieleggere suo padre, «un guerriero alla Casa Bianca». Ci sono pochi dubbi che, ...

Eccellenza Girone A Eccellenza A - Borgovercelli ed Aygreville tengono vivo il campionato 23 Febbraio 2020 alle 17:32 Eccellenza Girone A Oggi ti presento: Nicolò D'Agostino 21 Febbraio 2020 alle 13:2 ...«Washington non ha cambiato Donald Trump. Donald Trump ha cambiato Washington», ha detto Ivanka chiedendo all’America di rieleggere suo padre, «un guerriero alla Casa Bianca». Ci sono pochi dubbi che, ...