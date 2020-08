Serie A femminile 2020/2021, pazza Juventus: 4-3 all’Empoli nel finale (Di sabato 29 agosto 2020) Termina 4-3 il big match tra Juventus ed Empoli. Nella seconda giornata del campionato di Serie A femminile, la formazione bianconera batte quella toscana in un match rocambolesco e mette a segno la seconda vittoria consecutiva dopo quella all’esordio sul Verona. All’11’ Bonansea ha aperto le marcature con la rete dell’1-0 a cui ha risposto al 37′ Acuti. Nella ripresa Polli firma il vantaggio dell’Empoli al 52′ ma la reazione della Juventus è imminente: al 54′ Bonansea sigla il pari prima del 3-2 definitivo siglato da Girelli. Nel finale succede di tutto: all’85’ Prugna sigla il momentaneo pareggio dell’Empoli. Ma al 93′ c’è il nuovo ribaltone: Girelli sigla il suo terzo gol in due partite e mette la firma sulla ... Leggi su sportface

Il Milan di Maurizio Ganz – in attesa di Juventus-Empoli di stasera – vola in testa alla classifica. Come detto tutto facile per le rossonere sul campo del San Marino (0-5). L’unica nota negativa dell ...Basket femminile pubblicato il calendario del campionato di serie A1 2020/21.. Costa che debutterà il 3 ottobre in casa contro la Virtus Bologna per chiudere con il derby lombardo contro Broni. Dopo 1 ...