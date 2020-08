Senato a rischio paralisi dopo il taglio degli eletti? Tra settimana corta e multi-incarichi per i soliti noti, ecco quanto lavorano (oggi) i senatori. E cosa cambierà con il referendum (Di sabato 29 agosto 2020) A inquinare il dibattito pubblico sul taglio dei parlamentari non è solo il calcolo (errato) sul rapporto tra il numero di eletti ed abitanti che avremo in Italia in caso di vittoria del Sì. Una delle argomentazioni più volte sostenuta da politici e costituzionalisti schierati contro il referendum riguarda il presunto “rischio paralisi” per il Senato. In un editoriale su Repubblica, lo storico esponente dei dem Luciano Violante (già fautore di una bozza di riforma costituzionale mai approvata) sostiene che “la riduzione del numero dei Senatori da 315 a 200, in assenza di altre riforme” della Carta o dei regolamenti “penalizza il sistema decisionale e incrina la legittimazione del Parlamento”. A suo parere, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Senato a rischio paralisi dopo il taglio degli eletti? Tra settimana corta e multi-incarichi per i soliti noti, ec… - ale74ru : Ai signori politici nostri rappresentanti che siedono in parlamento non vi preoccupate che se vincesse #IoVotoNO c'… - d_essere : TE NE VA SI O NO...?? TE NE VAI SI O NO ?? #azzolinabocciata #azzolinadimetti ?? Pd al Senato, Marcucci ‘insufficie… - uomoqualunque3 : RT @GioDg53: #IoVotoNo perché non è una riforma ma un taglio lineare che fa risparmiare un caffè a testa Nessun miglioramento ma, anzi,… - GiusPecoraro : RT @GioDg53: #IoVotoNo perché non è una riforma ma un taglio lineare che fa risparmiare un caffè a testa Nessun miglioramento ma, anzi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato rischio Senato a rischio paralisi dopo il taglio degli eletti? Tra settimana corta e multi-incarichi per i soliti… Il Fatto Quotidiano Referendum taglio parlamentari 2020: Sì o No. Le ragioni e cosa cambia

C’è chi dice Sì, c’è chi dice No. Il referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari, quasi a sorpresa, riaccende il dibattito tra politici e giuristi. Dopo 10 mesi dall’ultimo, sosta ...

È una riformetta che non fa danni, non è censurabile chi non vota

Il 20 e 21 settembre si svolge il referendum che deciderà se confermare o bocciare la riforma costituzionale con cui il numero dei parlamentari viene ridotto da 915 a 600 (da 630 a 400 per la Camera, ...

C’è chi dice Sì, c’è chi dice No. Il referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari, quasi a sorpresa, riaccende il dibattito tra politici e giuristi. Dopo 10 mesi dall’ultimo, sosta ...Il 20 e 21 settembre si svolge il referendum che deciderà se confermare o bocciare la riforma costituzionale con cui il numero dei parlamentari viene ridotto da 915 a 600 (da 630 a 400 per la Camera, ...