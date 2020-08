Seggi fuori dalle scuole, Bergamo ci prova (a metà) (Di sabato 29 agosto 2020) Le scuole ripartono lunedì 14 settembre. Una riapertura problematica, ma soprattutto molto attesa, dopo i mesi del lockdown. Eppure dopo quattro, cinque giorni di lezione dovranno chiudere di nuovo, le tantissime che sono destinate a diventare sede dei Seggi per il referendum costituzionale (e, ma questo solo in cinque regioni e mille comuni, anche per regionali e amministrative). A Bergamo, la città dove il Covid-19 ha colpito più duramente, il sindaco Gori ha comunicato che «40mila elettori voteranno in Seggi … Continua L'articolo Seggi fuori dalle scuole, Bergamo ci prova (a metà) proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

