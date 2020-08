Scuole no Covid: migliaia di test in ogni provincia (Di sabato 29 agosto 2020) Al di là delle polemiche, come si pensa di risolvere questa necessità? Lo faranno i pediatri di famiglia? Leggo che la stessa Società Italiana di Pediatria chiede invece un supporto in tal senso e ... Leggi su nove.firenze

robersperanza : Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità con Region… - Adnkronos : #Covid, a #Wuhan martedì riaprono le scuole. Senza mascherina - M5S_Europa : La consegna del primo materiale scolastico a #Codogno, #Alzano e #Nembro dimostra che il governo #Conte ha a cuore… - the_bullet_xxx : RT @Adnkronos: #Covid, a #Wuhan martedì riaprono le scuole. Senza mascherina - Stegosauro : RT @Adnkronos: #Covid, a #Wuhan martedì riaprono le scuole. Senza mascherina -