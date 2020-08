Scuola,“danni gravi per i nostri ragazzi”. Decine di medici denunciano l’acquisto sbagliato di Arcuri (Di sabato 29 agosto 2020) “Danni molto gravi per i nostri ragazzi!” La questione relativa all’acquisto dei banchi si è rivelata fin dal principio semplicemente disastrosa e adesso si rivela anche peggiore di prima, perchè i 2,4 milioni di banchi che da qui a ottobre riempiranno le aule delle scuole, sono dannosi per la postura e quindi per la salute anatomica degli studenti. A denunciarlo Decine di specialisti ed eccellenze mediche, tra cui medici ortopedici e studiosi di ergonomia medica, all’interno di un appello che riprendiamo dal Tempo: “Desideriamo manifestare la nostra delusione e denunciare il grave errore commesso nell’acquistare arredi che poco hanno a che vedere con la preservazione della integrità corporea degli alunni”. “Si nota imediatamente ... Leggi su ilparagone

SpaceCowboy21 : @qwerty39602114 @CarloCalenda @giorgio_gori Ma i professori nella stragrande maggioranza dei casi fanno benissimo i… - AntonioFaleo3 : @giorgiomule Ma che cazzo dici cialtrone. I danni che avete fatto alla scuola pubblica con la riforma Gelmini l'ave… - charliecarla : Scuola, lettera choc degli ortopedici: i banchi di Arcuri spaccano la schiena: 'Una vera, clamorosa occasione perdu… - annacive : @matteosalvinimi Che si dimetta sta facendo un sacco di danni per la scuola e per i scolari... - Deborah97527544 : RT @Deborah97527544: @AnnaAscani Ma che cosa dice ? Non c’è un bimbo o ragazzino che non ha timore ad andare a scuola quest’anno ! Non c’è… -

