Scuola | su 85mila assunzioni annunciate 60mila saranno virtuali | i buchi coperti dalle supplenze

Passano gli anni, cambiano i governi ma, anche quest’anno, a una manciata di giorni dalla ripartenza in presenza della scuola, molte cattedre, specie nelle regioni del Nord, resteranno vuote, in attes ...“All’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 c’erano stati 200mila supplenti a cui vanno ad aggiungersi le assegnazioni brevi con messa a disposizione e terze fasce. Ritorno in classe, la Cisl Scuola la ...