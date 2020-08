Scuola, rientro il 14 settembre non per tutti. Il calendario regione per regione (Di sabato 29 agosto 2020) La data cerchiata in rosso nel calendario per il rientro a Scuola, dopo la chiusura a marzo per l’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE), è da tempo quella del 14 settembre. Ma sono diverse le Regioni che hanno deciso o potrebbero decidere di far tornare tra i banchi gli studenti prima di quella data o dopo le elezioni e il referendum del 20 e del 21 settembre . Leggi su tg24.sky

Ultime Notizie dalla rete : Scuola rientro Coronavirus, il rientro a scuola: ecco le regole dell’Istituto Superiore di Sanità La Stampa Più spazi per le aule, Comuni e Province scrivono all'Azzolina: "Servono più soldi"

Aumentare le risorse per il fondo emergenze, per affitti, noleggi o acquisti di nuovi spazi da adibire ad aule didattiche. E' quanto hanno chiesto - secondo quanto rivela l'Adnkronos - il presidente d ...

Al via il recupero degli apprendimenti. I presidi: "Ma le scuole non sono pronte"

Non saranno pagati extra agli insegnanti. E negli istituti ancora ci sono lavori in corso per allestire le aule, mancano i bidelli per gestire gli ingressi, non si è pronti con le misure di sicurezza ...

