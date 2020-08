Scuola, nodo assunzioni: rischio 300mila supplenti. Accordo su riempimento all’80% dei bus (Di sabato 29 agosto 2020) La ripartenza della Scuola prevista per il 14 settembre rischia di essere minata da cattedre vuote e poco personale scolastico (CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI - SPECIALE).. Nelle graduatorie a esaurimento di diverse province, in prevalenza al Centro-Nord, infatti, molte classi di concorso sono esaurite e lo sono pure le graduatorie di merito. E c’è chi denuncia, come Cisl Scuola, che le assunzioni in ruolo dei docenti rischiano di essere molte meno di quelle annunciate dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che ha firmato il decreto per l'assunzione a tempo indeterminato di 84.808 docenti. Secondo il sindacato saranno solo 30mila: “È difficile si arrivi a coprire con assunzioni in ruolo più del 30% dei posti disponibili”. Il ministero dell'Istruzione, intanto, spera ... Leggi su tg24.sky

