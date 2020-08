Scuola, ministero: “Corsi di recupero al via l’1settembre, nessun allarme” (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA – “Il recupero degli apprendimenti ci sarà. Comincerà dai primi di settembre (in alcuni casi in presenza, in altri, per il secondo grado, a distanza, a seconda dell’autonoma scelta delle singole scuole) e proseguirà anche durante i prossimi mesi, così come previsto dalle norme che regolano il nuovo anno scolastico, che sono il frutto della gestione del periodo di emergenza sanitaria vissuto dal Paese. Nessun allarme, dunque”. Lo spiega una nota del Ministero dell’Istruzione, per il quale “la precisazione si rende necessaria a causa di titoli di stampa che lasciano presagire il contrario, anche con riferimento al tema del pagamento dei docenti. Leggi su dire

Roma, 29 agosto 2020 - Nel mare magnum dell'incertezza che ancora avvolge il ritorno a scuola il 14 settembre, oggi c'è almeno un primo punto fermo. Almeno a livellodi annunci. "Il recupero degli appr ...

Lavori “anti Covid” in scuole e asili a Massa. E mensa assicurata, ma in classe

L’assessora Marnica fa il punto. I nidi riapriranno il 7 settembre: ci sono i cantieri per facilitare gli ingressi Massa. Siamo al conto alla rovescia: il 14 settembre la scuola riaprirà i battenti. L ...

