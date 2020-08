Scuola, lettera choc degli ortopedici: i banchi di Arcuri spaccano la schiena (Di sabato 29 agosto 2020) Appena arrivati in classe i nuovi banchi ordinati dal commissario Arcuri vengono sonoramente bocciati da decine di eccellenze mediche. Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata alla nostra testata. "Gentile Direttore, crediamo sia superfluo manifestare lo stato d'animo che la pandemia da Covid 19 ha determinato in noi tutti. Ma ogni cittadino deve fare la sua parte anche per il rilancio della Scuola, che è il più fondamentale compito degli adulti verso i giovani, ognuno di noi, come medici ortopedici e studiosi di ergonomia medica, pensa che si possa uscirne solo attraverso l'impegno congiunto nostro con quello dei parlamentari tutti. Desideriamo esprimere soddisfazione per la programmata sostituzione degli arredi scolastici: da anni sosteniamo che ... Leggi su iltempo

NicolaPorro : Spero che il ministro #Azzolina possa leggere la lettera di queste due alunne. Vale sicuramente di più del gran cao… - roma_e_roma : RT @iltrenoromalido: Scuola, la resa di #Atac: metro e bus non bastano, a settembre rischio caos - DonatoSaliola : RT @chiaralessi: Tetraxtys, 1956 MP1, 1932 Lettera 32 (mercato arabo), 1963 Diaspron (scuola), 1959 Tutte insieme è un festa. Grazie Ivrea… - Marco_Cammareri : RT @chiaralessi: Tetraxtys, 1956 MP1, 1932 Lettera 32 (mercato arabo), 1963 Diaspron (scuola), 1959 Tutte insieme è un festa. Grazie Ivrea… - MassimoFlumeri : RT @NicolaPorro: Spero che il ministro #Azzolina possa leggere la lettera di queste due alunne. Vale sicuramente di più del gran caos che s… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lettera Lettera al mio Dirigente Scolastico sul nuovo anno scolastico Orizzonte Scuola Quanto costa affidare a Microsoft le email della scuola italiana

Il ministero dell'Istruzione risponde alle domande di Wired: l'operazione vale mezzo milione. E comprende anche le caselle di posta elettronica dei docenti Oltre mezzo milione di euro. Tanto ha speso ...

Marmirolo: la Materna è inagibile dal 2017 e le Elementari ora rischiano di scoppiare

I lavori per la ristrutturazione dell’asilo non sono mai partiti e alla vigilia della riapertura, genitori e insegnanti sono arrabbiati Massimo Sesena / REGGIO EMILIA Manca meno di un mese dal più att ...

Il ministero dell'Istruzione risponde alle domande di Wired: l'operazione vale mezzo milione. E comprende anche le caselle di posta elettronica dei docenti Oltre mezzo milione di euro. Tanto ha speso ...I lavori per la ristrutturazione dell’asilo non sono mai partiti e alla vigilia della riapertura, genitori e insegnanti sono arrabbiati Massimo Sesena / REGGIO EMILIA Manca meno di un mese dal più att ...