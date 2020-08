Scuola, intesa Governo-Regioni sulle nuove regole anti-COVID (Di sabato 29 agosto 2020) Con un solo positivo al Coronavirus in classe, la Scuola resterà aperta. Lunedì ci sarà un nuovo incontro tra Governo e Regioni Le scuole riapriranno e non richiuderanno così facilmente come molti prevedono. Nel protocollo ISS stabilito la gestione di eventuali casi di Coronavirus a Scuola, approvato ieri dalla Conferenza unificata stato-Regioni-enti locali, c’è un’appendice riguardo al caso singolo. Infatti, si è stabilito di comune accordo che, nel caso in cui ci sia un solo caso positivo al virus in una data classe, la Scuola resterà aperta. La valutazione spetterà di diritto all’ASL, la decisione sarà presa dal punto di vista territoriale. Ieri sono stati registrati altri 1462 casi positivi, ancora in ... Leggi su zon

Scuolabus, pullman e treni locali e regionali riempiti al 75% della capienza. La svolta anti-caos sul fronte del trasporto pubblico potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Con buona probabilità nell ...

Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori lascian gli stazzi e vanno verso il mare”

I versi dannunziani evocano una nuova forma di transumanza. Un cammino incerto che, invece di trovare il verde sereno della regolarità scolastica e il “sapor d'acqua natia” di una cultura attiva, dina ...

