Scuola, il sindaco di San Giorgio: “Rinviamo l’inizio, siamo in crisi” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Il 14 settembre, data prevista per l’inizio del nuovo anno scolastico, è alle porte ma la paura di tornare in aula è molto alta a San Giorgio a Cremano dove il sindaco Giorgio Zinno ha richiesto di posticipare la data della prima campanella. “Come sindaci abbiamo chiesto al presidente della Regione Campania, tramite l’Anci, di poter rimandare l’inizio della Scuola perché il 14 settembre è una data molto vicina a questo momento di crisi”, spiega Zinno. “Tra l’altro – ha aggiunto il sindaco – dopo quattro giorni si dovranno lasciare le aule per l’allestimento dei seggi elettorali. L’idea di riaprire le scuole il 24 settembre ci sembra ... Leggi su anteprima24

