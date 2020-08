Scuola, Gorga (Campania Libera): “Doppi turni per garantire distanziamento” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Negli anni ’70 le aule non bastavano per accogliere tutte le classi, si facevano i doppi turni, una metà delle classi frequentava la mattina, l’altra il pomeriggio. Ogni mese il turno si invertiva. Negli anni ’60 furono raddoppiate addirittura le direzioni didattiche. Una per la mattina, l’altra per il pomeriggio. Cinquant’anni dopo, per ragioni diverse, siamo di fronte allo stesso problema. Oggi come allora la soluzione potrebbe arrivare proprio dai doppi turni, e garantire così il distanziamento tra gli alunni nelle classi”. Lo afferma Clelia Gorga, candidata alle prossime elezioni regionali in Campania con la lista Campania Libera. “Si potrebbero ... Leggi su anteprima24

lightmoon972 : RT @Torrechannelit: Gorga (Campania Libera): “Tra voto e scuola una roulette russa del rinvio” - Scisciano : Campania, Regionali. Gorga (Campania Libera):”Tra voto e scuola una ruolette russa del rinvio”: Napoli, 27 Agosto –… - Torrechannelit : Gorga (Campania Libera): “Tra voto e scuola una roulette russa del rinvio” - Scisciano : Scuola, Gorga (Campania Libera):”Utilizzare i fondi del Mes per medicina scolastica”: Napoli, 25 Agosto – “Le norme… - larampait : ?? #Scuola, #Gorga: “Utilizzare #fondi #Mes per #medicinascolastica” “Le norme ci sono già. Applichiamole”. E’ quant… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Gorga Scuola, Gorga: "Utilizzare fondi Mes per medicina scolastica" La Rampa Campania, Regionali. Gorga (Campania Libera):”Tra voto e scuola una ruolette russa del rinvio”

Napoli, 27 Agosto – “Tutti i nodi vengono al pettine. La scelta, sbagliata, di non votare a luglio sta evidenziando quando debole e incauta sia stata la decisione di fissare la data per le elezioni Re ...

Scuola, Gorga (Campania Libera):”Utilizzare i fondi del Mes per medicina scolastica”

Napoli, 25 Agosto – “Le norme ci sono già. Applichiamole”. E’ quanto afferma Clelia Gorga, candidata al Consiglio regionale della Campania con la civica Campania Libera, in riferimento al servizio di ...

Napoli, 27 Agosto – “Tutti i nodi vengono al pettine. La scelta, sbagliata, di non votare a luglio sta evidenziando quando debole e incauta sia stata la decisione di fissare la data per le elezioni Re ...Napoli, 25 Agosto – “Le norme ci sono già. Applichiamole”. E’ quanto afferma Clelia Gorga, candidata al Consiglio regionale della Campania con la civica Campania Libera, in riferimento al servizio di ...