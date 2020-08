Scuola: chiamata veloce dei docenti. Domande per altre regioni fino al 2 settembre (Di sabato 29 agosto 2020) Prende il via la chiamata veloce dei docenti, la nuova procedura prevista dal decreto sulla Scuola approvato a dicembre in Parlamento che consente a chi è in graduatoria, ma non ha ottenuto il ruolo con la normale tornata di assunzioni, di poter presentare domanda in un'altra regione dove ci sono posti disponibili per ottenere prima la cattedra a tempo indeterminato. Lo fa sapere in una nota il ministero dell'Istruzione spiegando che le Domande potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 2 settembre Leggi su firenzepost

RaiNews : Prende il via la 'chiamata veloce' dei docenti, la nuova procedura prevista dal decreto sulla scuola approvato a di… - MIsocialTW : Al via la 'chiamata veloce': chi è in graduatoria, ma non ha ottenuto il ruolo con la normale tornata di assunzioni… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola, al via la 'chiamata veloce' dei docenti. Di Maio: 'Piena fiducia, il 14 si riparte' #ANSA - FirenzePost : Scuola: chiamata veloce dei docenti. Domande per altre regioni fino al 2 settembre - AgoraMagazLatin : Scuola: al via 'chiamata veloce' dei docenti. Di Maio conferma fiducia ad Azzolina -