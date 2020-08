Scuola: aumentano regioni che aprono dopo voto (SCHEDA) (Di sabato 29 agosto 2020) Le eccezioni alla regola del ritorno in classe il 14 settembre rischiano di farsi numerose: sono diverse le regioni che hanno deciso o potrebbero decidere di riaprire le scuole dopo le elezioni e il referendum del 20 e 21 settembre. A parte la Provincia autonoma di Bolzano, che riaprirà in anticipo il 7 settembre, la Puglia ha fissato la data del 24, così come la Calabria, mentre in Campania Vincenzo De Luca sta valutando se fare analoga scelta (si saprà la prossima settimana, secondo quanto trapela).In Abruzzo si deciderà lunedì, anche in questo caso l’orientamento è per il 24 settembre, mentre la Sardegna - dove si voterà anche per le suppletive e il 25 ottobre per le comunali - ha già stabilito il 22 come data di ritorno a Scuola, in ritardo tra le altre cose per favorire ... Leggi su huffingtonpost

Dal nostro corrispondente PARIGI — Martedì primo settembre riaprono le scuole francesi, tra molte preoccupazioni per l’impatto che il ritorno in classe avrà sull’epidemia di Coronavirus che sta di nuo ...

Scuola, a che punto siamo in Calabria? Garantite aule per quasi il 90% di studenti

L’assessore regionale all’istruzione Sandra Savaglio fa il punto della situazione in vista della riapertura delle scuole il 24 settembre “dei circa 127 mila studenti calabresi, è necessario, nelle 4 s ...

