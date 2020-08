Scossa di terremoto in Sicilia: la terra trema al largo di Siracusa, i dettagli (Di sabato 29 agosto 2020) Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona del Mar Ionio meridionale nelle prime ore del giorno. Ecco i particolari del fenomeno Un terremoto di non poco conto si è registrato nel Mar Ionio meridionale. La Scossa avvenuta in mare (non si sa se sia stata percepita sulle coste circostanti) nella mattinata del 29 agosto 2020 alle ore 6:24:14 ora italiana. Le coordinate geografiche del punto in cui si è verificato il fenomeno sono 37.01, 16.65 ad una profondità di 57 km. A localizzare il terremoto è stata la sala sismica INGV-Roma. LEGGI ANCHE >>> Scossa di terremoto: la terra trema in provincia di Ancona LEGGI ANCHE >>> Forte Scossa ... Leggi su chenews

