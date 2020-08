Scoppia la polemica a Bari, la testimonianza: "Io asintomatico ricoverato a forza" (Di sabato 29 agosto 2020) Emanuela Carucci Scoppia la polemica, in Puglia, sul caso del giovane positivo al Covid, ma asintomatico: chiedeva ai medici di tornare in isolamento a casa "Mi hanno costretto a ricoverarmi a Bari minacciandomi di chiamare i carabinieri", ci racconta al telefono Fabrizio (nome di fantasia per rispetto della sua privacy), il 24enne di Altamura, un Comune della provincia barese, positivo al Covid e asintomatico. La sua storia sta facendo il giro del web ed è al centro di una polemica tutta politica, ma non solo. Come spiega a "ilGiornale.it", la notte tra venerdì 21 agosto e sabato 22 si è recato all'ospedale di Altamura, accompagnato dal padre, per alcuni dolori causati da due ernie a livello lombare. " Al pronto soccorso mi hanno detto che sarei dovuto ... Leggi su ilgiornale

LaGazzettaWeb : Taranto, «cercasi segretaria bella e bionda»: scoppia polemica su annuncio sessista, Forza Italia non c'entra - ilGiannisigG : RT @Guido44895392: Se si usasse solo il proprio cervello invece di quello degli altri tante cose andrebbero per il verso giusto! Ma d'altro… - Guido44895392 : Se si usasse solo il proprio cervello invece di quello degli altri tante cose andrebbero per il verso giusto! Ma d'… - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Nek si esibisce in un noto locale, scoppia la polemica: 'persone ammassate a ballare senza mascherine' – FOTO https://t… - infoitcultura : Nek si esibisce in un noto locale, scoppia la polemica: “persone ammassate a ballare senza mascherine” – FOTO -

