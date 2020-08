Scomparso da casa, tragico epilogo: trovato senza vita Roberto Ghidini (Di sabato 29 agosto 2020) Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Roberto Ghidini : il suo corpo senza vita è stato trovato, nella mattinata di sabato, nei boschi tra la Valsabbia e la Valtrompia. Il 58enne di ... Leggi su bresciatoday

StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Non rispondeva più al telefono, i vicini l’hanno visto l’ultima volta il 7 gennaio. In casa i documenti e il cellulare… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Non rispondeva più al telefono, i vicini l’hanno visto l’ultima volta il 7 gennaio. In casa i documenti e il cellulare… - CristinaCmr : RT @chilhavistorai3: Non rispondeva più al telefono, i vicini l’hanno visto l’ultima volta il 7 gennaio. In casa i documenti e il cellulare… - thranduilionmon : RT @chilhavistorai3: Non rispondeva più al telefono, i vicini l’hanno visto l’ultima volta il 7 gennaio. In casa i documenti e il cellulare… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Non rispondeva più al telefono, i vicini l’hanno visto l’ultima volta il 7 gennaio. In casa i documenti e il cellulare… -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparso casa Giussano, il 16enne scomparso è stato ritrovato: «E' a casa e sta bene» Il Cittadino di Monza e Brianza I gemelli Bryan si ritirano: «È il momento giusto». Hanno fatto la storia del tennis

Il finale sembrava già scritto: a Flushing Meadows, con tutto il pubblico dell’Arthur Ashe Stadium in piedi ad applaudirli dopo l’ultima esultanza «petto contro petto», che li ha resi celebri in tutto ...

È morto Chadwick Boseman, “Black Panther” della Marvel

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 43 anni l’attore statunitense Chadwick Boseman. Da 4 anni lottava contro un tumore al colon. Dal 2014 ha interpretato il ruolo del re T’Challa, alias Pantera Ner ...

Il finale sembrava già scritto: a Flushing Meadows, con tutto il pubblico dell’Arthur Ashe Stadium in piedi ad applaudirli dopo l’ultima esultanza «petto contro petto», che li ha resi celebri in tutto ...ROMA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 43 anni l’attore statunitense Chadwick Boseman. Da 4 anni lottava contro un tumore al colon. Dal 2014 ha interpretato il ruolo del re T’Challa, alias Pantera Ner ...