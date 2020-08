Sceicco del Kuwait arriva a Tropea con il suo lussuoso yacht: positivo al Covid, ricoverato in ospedale a Catanzaro (Di sabato 29 agosto 2020) Il suo lussuoso yacht non era certo passato inosservato a Tropea. E non solo per la bellezza della barca, ma anche perché il suo arrivo era stato segnalato dall’Agenzia marittima di Sanremo, che a sua volta monitorava quel natante partito dalla Croazia. Ed è stato proprio il punto di partenza dell’imbarcazione a consigliare alle autorità calabresi di mettere a punto una serie di misure cautelative qualora i ricchi turisti avessero deciso di scendere a terra. Controlli, quindi. Con sorpresa: il proprietario dello yacht è positivo al Covid. Si tratta di uno Sceicco del Kuwait, ha 71 anni e ora è ricoverato al reparto malattie infettive dell’ospedale di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Sceicco del Sceicco del Kuwait arriva a Tropea con il suo lussuoso yacht: positivo al Covid, ricoverato in ospedale a… Il Fatto Quotidiano Sceicco su yacht positivo al Covid, ricoverato a Catanzaro

CATANZARO, 29 AGO - E' uno sceicco del Kuwait l'uomo di 71 anni trovato ieri positivo al Covid e ora ricoverato al reparto malattie infettive dell'ospedale di Catanzaro: era giunto nel porto di Tropea ...

