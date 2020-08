Savoia, speciale ritiro: le parole di mister Aronica (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Finisce la seconda settimana di lavoro in casa Savoia, conclusasi con l’allenamento congiunto allo “Stadio De Cicco” di Sant’Anastasia. Al termine del 2-2 con il Marcianise, mister Aronica ha fatto il punto della situazione in casa Savoia: “Buon allenamento: abbiamo alternato i due gruppi, schierando i calciatori un tempo per parte. Abbiamo alzato il livello rispetto a ieri, affrontando un avversario di caratura diversa, più compatto. Per noi è stato importante chiudere la settimana con questo allenamento congiunto preventivato. Continuiamo il nostro lavoro fisico e tecnico: abbiamo concesso un giorno di riposo alla squadra, riprenderemo a portare avanti il programma di lavoro da lunedì. È importante ... Leggi su anteprima24

