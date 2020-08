Sassuolo, Djuricic: «Siamo pronti per fare il salto di qualità» (Di sabato 29 agosto 2020) Filip Djuricic ha parlato della prossima stagione di Serie A: le dichiarazioni dell’esterno del Sassuolo a Sky Sport Filip Djuricic, esterno del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prossima stagione di Serie A. «Abbiamo fatto partite strepitose, abbiamo sempre giocato bene. Abbiamo giocato il nostro calcio anche contro Inter e Juventus. Siamo pronti per fare un passo in avanti, Siamo pronti per il prossimo step». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

news_modena : Sassuolo: Filip Djuricic convocato dalla Serbia per la Nations League -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Djuricic Djuricic: "Sassuolo, insieme possiamo fare questo ultimo step" Sassuolonews.net Sassuolomania: e Berardi? Se Mancini non lo chiama c'è un motivo

Quanto mi sono inalberato quando ho letto la lista dei convocati del Ct Mancini uscita l’altro giorno. D’accordo Locatelli e Ciccio Caputo, prima volta per loro ...

12 neroverdi convocati nelle rispettive Nazionali

Sono in totale 12 i calciatori del Sassuolo convocati dalla rispettive Nazionali in vista degli impegni delle prossime settimane. Oltre alla chiamata di Francesco Caputo e Manuel Locatelli in Nazional ...

Quanto mi sono inalberato quando ho letto la lista dei convocati del Ct Mancini uscita l’altro giorno. D’accordo Locatelli e Ciccio Caputo, prima volta per loro ...Sono in totale 12 i calciatori del Sassuolo convocati dalla rispettive Nazionali in vista degli impegni delle prossime settimane. Oltre alla chiamata di Francesco Caputo e Manuel Locatelli in Nazional ...