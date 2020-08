Sardegna, mascherina obbligatoria anche all’aperto (Di sabato 29 agosto 2020) La Sardegna resta l’osservata speciale di questa estate, a Sassari il Sindaco impone l’utilizzo della mascherina durante l’intera giornata anche all’aperto, mentre la magistratura Sarda indaga sui contagi nei locali. Dopo cinque giorni di ricovero al San Raffaele per aver contratto il Covid-19, Flavio Briatore viene dimesso e va a casa di Daniela Santanchè, sua amica sempre solidale nella sua battaglia per sostenere l’apertura delle discoteche. È qui che Briatore trascorrerà il suo isolamento. Ma proprio i cinquantotto casi al Billionaire di Porto Cervo e molti altri nei vari locali della Costa Smeralda hanno fatto della Sardegna il nuovo centro di diffusione del virus. Oggi si sono verificati 70 casi e da domani, 30 Agosto, a Sassari sarà obbligatorio ... Leggi su sbircialanotizia

