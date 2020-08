Santo del Giorno 29 Agosto: Martirio di San Giovanni Battista (Di sabato 29 agosto 2020) Siete pronti a scoprire insieme a noi qual è il Santo del Giorno 29 Agosto? Oggi la Chiesa Cattolica celebra il Martirio di San Giovanni Battista, un evento di importanza fondamentale per il Cristianesimo. Ecco di cosa si tratta. Santo del Giorno 29 Agosto: chi era Giovanni Battista Giovanni era il figlio di Elisabetta, cugina di Maria. I Vangeli raccontano che, nel momento in cui le due donne, entrambe incinte, si incontrarono, il piccolo Giovanni, ancora nel grembo della madre, esultò nel riconoscere Gesù. Giovanni fu colui che battezzò Gesù. Nella sua predicazione, che non mancava mai di tuonare contro coloro che ... Leggi su pianetadonne.blog

MadreRadio : Rinnovamento nello Spirito Santo - Benedetto il Nome del Signore - marialauraloi : RT @CiaoKarol: Il Santo del giorno 29 Agosto Madonna delle Lacrime di Siracusa. Storia e Miracoli: Oggi la Chiesa festeggia la Madonna dell… - CiaoKarol : Il Santo del giorno 29 Agosto Madonna delle Lacrime di Siracusa. Storia e Miracoli: Oggi la Chiesa festeggia la Mad… - galata_mf : RT @mircoDmirco: Chiede un aiuto particolare al santo, riferendosi alle note vicende della Ru486 di cui si parla molto in questi giorni, pe… -