Santarcangelo, dalla materne alle medie: ecco come sarà la ripartenza delle scuole (Di sabato 29 agosto 2020) Prosegue il lavoro dell'amministrazione comunale in sinergia con le Direzioni didattiche in vista dell'inizio dell'anno scolastico, fissato per lunedì 14 settembre. Per le scuole materne, elementari e ... Leggi su riminitoday

Ultime Notizie dalla rete : Santarcangelo dalla Santarcangelo, dalla materne alle medie: ecco come sarà la ripartenza delle scuole RiminiToday Nòt Film Fest, prima giornata tra talenti del territorio, musica e nuove concezioni femminili

Giovedì 27 agosto, prima giornata del Nòt Film Fest, il festival del cinema che per la terza volta porta a Santarcangelo film e registi indipendenti da tutto il mondo. Quest’anno i film in programma s ...

Santarcangelo, riapre il Lavatoio

Si riparte finalmente. Dopo l’importante opera di ristrutturazione interna iniziata a fine 2019 su progetto dell’archite ...

Giovedì 27 agosto, prima giornata del Nòt Film Fest, il festival del cinema che per la terza volta porta a Santarcangelo film e registi indipendenti da tutto il mondo. Quest’anno i film in programma s ...Si riparte finalmente. Dopo l’importante opera di ristrutturazione interna iniziata a fine 2019 su progetto dell’archite ...