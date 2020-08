Sant’Agata de’ Goti, Lignelli: “Le dimissioni sono prerogative di un consigliere” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’Goti (Bn) – Qualche giorno fa la lista ‘Sant’Agata Città Nuova’ ha condannato chi nella scorsa consiliatura ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale interrompendo in anticipo il sindacato di Giovannina Piccoli. Tutti i candidati hanno evidenziato che non si dimetteranno mai dal loro ruolo. Ed oggi ad intervenire è Angelo Lignelli, candidato della lista ‘Dei Goti con Carmine Valentino sindaco’, che era tra i firmatari della sfiducia alla Piccoli. “Vorrei chiarire, a beneficio di tutti, – afferma Lignelli – un aspetto molto importante della vita democratica di un paese: lo strumento delle dimissioni, come quello del voto in consiglio comunale, ... Leggi su anteprima24

repubblica : Le bellezze della 'perla del Sannio': il borgo di Sant'Agata de' Goti - Frappappino : Italia da scoprire, l'acquedotto Vanvitelli e la 'perla del Sannio': il borgo di Sant'Agata de' Goti - ninotelia1 : Italia da scoprire, l'acquedotto Vanvitelli e la 'perla del Sannio': il borgo di Sant'Agata de' Goti - CatelliRossella : Le bellezze della 'perla del Sannio': il borgo di Sant'Agata de' Goti - joings : Stamattina all'alba con un bel pò di nebbia e poi il sole... Sant'Agata de Goti - Moiano con la bici di riserva ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Agata de’ Coronavirus, quasi tutti negativi i tamponi a Sant'Agata Militello: due positivi a Santa Teresa e Scaletta MessinaToday