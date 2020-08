Sanità pubblica o privata accreditata, chi vince? Intanto Regione Lombardia offre per tutti (Di sabato 29 agosto 2020) Sono assolutamente d’accordo su una leale e costruttiva contrapposizione pubblico-privato. Anche quando si tratta della salute dei cittadini. A patto che ci siano equilibrati e reali sistemi di controllo sui pazienti e non sulle cartelle cliniche come io ho dimostrato essere possibile avere con il mio lavoro scientifico pubblicato nel 2003 e nel 2008. Vere e proprie unità operative di controllo per specialità costituite da un medico esperto, da uno specializzando e da un infermiere che si recano nelle strutture pubbliche o private accreditate per ricontrollare pazienti, medici o chirurgici, per sapere se e come è stato eseguito per il bene del cittadino. Senza condanne né assoluzioni ma in quell’ottica di semplice percezione del controllo reale che possa ridurre il rischio di abuso. Ne guadagna il paziente, il cittadino che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Addio superticket, la sanità pubblica costa meno - CarloCalenda : Ogni possibilità di ripartenza ha la cultura come minimo comune denominatore. Cultura è scuola, cinema, musei, musi… - repubblica : Addio superticket, la sanità pubblica costa meno [di MICHELE BOCCI] [aggiornamento delle 11:03] - Zoran491 : RT @sbonaccini: Mai come ora avremmo bisogno di fondi immediati per rafforzare la sanità pubblica del nostro Paese. Dire no ai 36 miliardi… - Profilo3Marco : RT @sbonaccini: Mai come ora avremmo bisogno di fondi immediati per rafforzare la sanità pubblica del nostro Paese. Dire no ai 36 miliardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità pubblica Coronavirus: in Usa morto bambino di 1 anno Affaritaliani.it