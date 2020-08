Sanità, dal 1 settembre abolito il Superticket di 10 euro sulle prescrizioni mediche (Di sabato 29 agosto 2020) Sanità, Speranza: “a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal 1 settembre. Il Superticket è abolito e nessuno lo pagherà più”. Dal 1 settembre non si pagherà più il Superticket di 10 euro sulle prescrizioni mediche. Lo scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza su Facebook in cui posta un’immagine con una croce … Leggi su 2anews

