San Giovanni Rotondo, rubano le offerte a San Pio col nastro adesivo (Di sabato 29 agosto 2020) A trafugare le offerte dei fedeli di San Pio una coppia di Altamura scoperta grazie alle telecamere di videosorveglianza e poi arrestata. Stavano trafugando denaro dalle cassette delle offerte mediate un rullino metrico avvolto da nastro biadesivo. Ma le immagini del sistema di videosorveglianza li hanno fortunatamente “incastrati” e, dopo l’allarme, il personale addetto alla … Leggi su viagginews

emergenzavvf : #Maltempo #29agosto, 195 interventi effettuati dai #vigilidelfuoco nelle province di #Milano (85) e #Monza (110) pe… - micheledisalvo : Oggi (per l’ennesima volta) è stato aggredito @NotizieFrance - il senso di impunità di chi vive nell’illegalità ass… - AstridMariaR : RT @mircoDmirco: Oggi è la festa del martirio di San Giovanni Battista. Ucciso perché indicava ai potenti la verità. La verità, anche oggi,… - CosenzaChannel : «Resto fedele ai miei ideali ed ai miei valori, che condannano ogni forma di trasversalismo, opportunismo e trasfor… - bellalilli16 : RT @lanuovaBQ: ++ #MARTIRIO DI SAN #GIOVANNI BATTISTA ++ La «lampada che arde e risplende», come Gesù chiamò Giovanni Battista, offrì la s… -

Ultime Notizie dalla rete : San Giovanni

Si è dimesso il vicesindaco di San Giovanni in Fiore Luigi Scarcelli che non nasconde “l’amarezza di una tale richiesta avanzata al sindaco, soprattutto perchè la scadenza naturale del mandato della G ...Il volume di Mario Narducci, che ricorda la visita del Pontefice in Polonia, sarà presentato in anteprima il 30 agosto a San Pietro della Jenca L’AQUILA – Nell’anno centenario della nascita di Karol W ...