Sampdoria, Falcone ha rinnovato il contratto e va in prestito al Cosenza (Di sabato 29 agosto 2020) La Sampdoria ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale il rinnovo di Wladimiro Falcone e il suo passaggio in prestito al Cosenza Il portiere Wladimiro Falcone ha rinnovato il proprio contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno 2024. Il club blucerchiato lo ha subito girato in prestito annuale con diritto di opzione e contro-opzione al Cosenza. Ecco il comunicato ufficiale della Samp: «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro Falcone. Per la soddisfazione di tutti il portiere – 2 presenze con la nostra ... Leggi su calcionews24

